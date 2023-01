Fontos dátumra figyelmeztetett a NAV

A webes kitöltőprogram legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról érhető el. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők – emelték ki a közleményben.

A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun keresztül nyújtja be. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, valamint beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán a bevallásukat.

Arra is kitértek, hogy a bevallás kitöltése jóval egyszerűbb, ha a NAV szja-bevallási tervezetét veszi alapul az adózó, amely nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készül tervezet, de náluk ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival.

Az szja-bevallási és -befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2023. május 22.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval (Ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkezik, március 15-től megnézheti saját adóbevallási tervezetét az eSZJA oldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-ig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását: SMS-ben a 06 (30) 344-4304-es telefonszámon – SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn –, az eSZJA oldalon elérhető webűrlapon vagy levélben.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje 2023. május 22 – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.