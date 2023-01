Ugyanaz a vadász lőhette ki a vaddisznót a Margit-szigeten, aki a Szent János Kórháznál is

Ugyanaz a vadász lőhette ki a Margit-szigeti vaddisznót, aki után fél éve nyomoz a rendőrség, mert tavaly júniusban Budán, a Szent János Kórház közelében végzett több vaddisznóval is.

Amint arról már lapunk is beszámolt, január 4-én egy, a Margit-szigeten szabadon kószáló vaddisznót lőttek ki. Az eset miatt kiürítették a szigetet és lezárták a forgalom elől az utakat. A 150 kilogrammos állatot a vadász a Duna-parton három lövéssel kilőtte, a tetem a Pest felőli oldalon elmerült a folyóban – jelentette a rendőrség.

A 24.hu értesülései szerint ugyanaz a vadász végzett a Margit-szigeti vaddisznóval, aki tavaly júniusban, fényes nappal, a rendőrség engedélye nélkül lőtt ki több, Budán kószáló vaddisznót. A lap megkeresésére L. Pál megerősítette, hogy őt hívták intézkedni a Margit-szigeti esethez is.

A tavaly nyári esetről Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány elnöke azt nyilatkozta az Indexnek, hogy feljelentést tesznek, hiszen egy gyermek sokkot kapott, amikor látta, hogy állatokat ölnek, ez pedig kiskorú veszélyeztetése. Bóday Pál kiemelte, hogy számtalan bűncselekmény történt, mint például közveszélyokozás, közüzem megzavarása, garázdaság, lőfegyverrel való visszaélés, illetve állatkínzás.

Az esetet követően nem sokkal a vadász, L. Pál arról beszélt, hogy a vaddisznók nagyon rossz állapotban voltak, valószínűleg amúgy is elpusztultak volna. Ráadásul potenciális sertéspestis-hordozók voltak, amit komolyan kell venni. Elmondása szerint a kilövéskor senki nem volt veszélyben, mivel kis kaliberű fegyvert használt, és a lövés irányát is jól számította ki, valamint arra is kitért, ha a villamost nem pont ott állítják meg mellettük, akkor valószínűleg az utasok sem vették volna észre, mi történik az árokban.

A nyomozás foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt

– válaszolta a Budapesti Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére, akik arról érdeklődtek, mi lett a következménye azoknak a feljelentéseknek, amelyeket a vadász ellen tettek a tavalyi eset miatt.

