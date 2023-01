23 diplomája, 37 oldalas önéletrajza van egy magyar férfinak

A kiskunfélegyházi születésű, 49 éves Kapus Krisztiánnak már 23 diplomája van. Mégsem hagyja abba a végzettségek, oklevelek halmozását, jelenleg is tanul Szegeden.

Kapus Krisztiánt a tudásvágy hajtja és ösztönzi a tanulásban. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte el középiskolai tanulmányait, és már harmadikos korában eldöntötte, hogy orvos szeretne lenni. Akkor még azt gondolta, hogy megelégszik majd egy diplomával. Egy évvel később, végzősként viszont már inkább a magyar irodalom és a hitoktatás vonzotta, így aztán Szegedre ment továbbtanulni, és végül nem az orvosin szerezte meg az első diplomáját, hanem magyar–könyvtár szakon végzett.

Alig két héttel később levelezőn szerezte meg a katolikus hitoktató végzettséget. Később – ugyancsak Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen – informatikus bölcsészként is diplomát szerzett.

Állandó tudásvágy van bennem. Ha elmerülök egy témában, és úgy érzem, mindent tudni akarok róla, akkor általában újabb diploma lesz a vége

– mondta a Mandinernek Kapus Krisztián, aki a fent említett végzettségek megszerzése után sem hagyta abba a diplomahalmozást. Úgy véli, hogy a sok-sok tanulással leginkább a problémamegoldó képessége fejlődött.

Jelenleg 23 diplománál tart – de nem áll meg ennyinél.

„Nyugodtan mondhatom, számos területen otthonosan mozgok, ez pedig nagy segítségemre van a mindennapi életben. És igen, egy szöget is be tudok verni a falba, vagy persze egy égőt is ki tudok cserélni, tehát nem csak elméleti síkon élem az életemet” – mondta.

Kapus Krisztián soha nem volt munkanélküli, folyamatosan frissíti az önéletraját, amely jelenleg 37 oldalas.

Azt szoktam mondani, csak az nyomtassa ki, aki tényleg ráér arra, hogy elolvassa

– jegyezte meg tréfásan.

Nem akar műveltségi vetélkedőben szerepelni

Az interjúban elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetem szerzett doktori címére a legbüszkébb, elmondhatja magáról azt is, hogy ő az idegtudományok doktora. Ami a jelenlegi munkáját illeti, kommunikációs tanácsadással és felnőttképzéssel foglalkozik. A munka mellett pedig természetesen tanul is, most éppen Szegeden,

és ha minden jól alakul, akkor hamarosan meglesz a 24. diploma is.

Kapus Krisztián fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a tanulást alázattal végzi, sohasem dicsekszik azzal a hallgatótársai előtt, hogy mennyi diplomája, végzettsége van. Egyelőre nem fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy műveltségi vetélkedőben szerepeljen, mert nem minden területen érzi magát kellően felkészültnek.

Amíg vannak olyan területek az életben, ahol nem mozgok otthonosan – és ilyenek például a sporteredmények –, addig biztosan nem vállalkozom rá. Van még mit tanulnom

– fogalmazott. Elmondta, hogy a jövőben szívesen foglalkozna akár hivatásszerűen is azzal, hogy tanulásra motiváljon fiatalokat, de jelenleg is örömmel ad tanácsot azoknak, akik az első diplomájukat célozzák meg, vagy még csak keresik a számukra megfelelő hivatást.

Nagyon fontos, hogy mindenki olyan irányba induljon a tanulmányaiban, amit kedvel, van érzéke hozzá, hiszen mindenki ott értékes, ahol valóban megtalálja a helyét. Szeresse a munkáját, legyen egyben az a hobbija is, és akkor boldog ember lesz!

– tanácsolta Kapus Krisztián, aki egyébként már 2020 őszén is bekerült a hírekbe – de akkor még „csak” 20 diplománál járt.