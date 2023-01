Django elszabadult, hatalmas fogása volt az M1-esen

A közlemény szerint a Bulgáriából Németországba tartó férfi autójának kárpitja alól kerültek elő a dohánytermékek.

A sofőr azt mondta, hogy ő rejtette el a cigarettát, de annak eredetét nem tudja igazolni. A NAV munkatársai a több mint kétmillió forint értékű cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak – tudatta a vámhivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a kocsi átvizsgálásakor Djangót is bevetették. A cigaretta- és drogkereső kutya több helyen is jelzést adott.

A keresésről videót is közöltek, amelyet alább tud megtekinteni: