Katonai mindennapjairól osztott meg képeket a Brain Bar alapítója

Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar jövőfesztivál alapítója és a MOME alapítványi elnöke januárban jelentette be, hogy beáll önkéntes tartalékos katonának. A Design Terminal vezetője vasárnap a közösségi oldalán fotókkal szemléltette, milyenek a kiképzések a Magyar Honvédség kötelékében.

Böszörményi-Nagy Gergely januári Facebook-posztjában közzétette katonai esküjének szövegét is. Bejegyzéséhez Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is hozzászólt. Azt írta: „A békéhez Te is kellesz! Gratulálok a döntésedhez!”

Böszörményi-Nagy Gergely egy hónappal ezelőtt az Index megkeresésére azt nyilatkozta:

Tartalékosként pontosan azokat a készségeket és képességeket erősítjük, amelyeknek a civil életben is kiemelten fontos szerepe van. Alaposság, pontosság, egymásra való odafigyelés. Mindezt kiváló közösségben, high-tech eszközökkel. Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

A Brain Bar jövőfesztivál alapítója vasárnap újabb poszttal jelentkezett közösségi oldalán. Néhány képpel bemutatta, milyen körülmények várták őt a tartalékosok között.

Kiképzés. Élet a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosai között

– írta a bejegyzéshez.

