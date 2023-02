Feltörték a budapesti székhelyű orosz „kémbank” levelezőrendszerét

A támadás azon a napon történt, amikor a sajtóban megjelentek a hírek, hogy Bulgária augusztustól megszünteti a tagságát a bankban, így Magyarország marad az egyedüli európai részvényes.

„A kibertámadás utáni levelezőszerverek jelenlegi érzékenysége miatt kénytelen vagyok a privát e-mail-címemről írni önnek” – kezdte meg válaszlevelét a hvg.hu megkeresésére az orosz hátterű, de budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank munkatársa, miután a lap arról érdeklődött, meg tudják-e erősíteni, hogy hackertámadás érte a pénzintézetet.

A Nemzetközi Beruházási Bank elismerte, február 17-én kibertámadás érte a pénzintézetet, melynek „eredményeképpen egyes banki tisztviselők nevében jogosulatlanul tömeges hamisított e-mail-terjesztést hajtottak végre” kiberbűnözők.

A lap úgy tudja, hogy a hackerek belső levelezésekhez, dokumentációkhoz, érzékeny információkhoz is hozzájutottak. Ezek legtöbbje orosz és angol nyelvű, de akad magyar nyelven jegyzett dokumentum is. Információik szerint a megszerzett dokumentumokat terjeszteni is kezdték, ugyanis

olyan e-maileket, nem elektronikus levelezéseket és egyéb dokumentumokat küldtek szét, amelyeket kizárólag a hackertámadákor szerezhettek meg.

A Vlagyimir Putyin által újraélesztett NBB 2018-ban jelentette be, hogy Budapestre teszi át székhelyét. Ezután terjedt el a pénzintézetről, hogy akár hírszerzési célokat is szolgálhat, de az NBB rendre visszautasította, amikor kémbankként emlegették.

A NBB legnagyobb tulajdonosa Oroszország 45,44 százalékkal, ezután Magyarország következik 25,27 százalékkal, majd sorra jönnek a nem európai államok: Kuba részesedése 2,83 százalék, Mongóliáé 1,8 százalék, Vietnámé pedig 1,26 százalék.