Havazást hoz a nemzeti ünnep

Kedden a kellemes, tavaszias idő mellett az ország egyre nagyobb területén lehet majd esőre számítani. Néhol az ég is megdörrenhet és viharos széllökések is kísérhetik az élénk szelet.

Kedden napközben a Dunántúlon egyre nagyobb területen, majd délután az északi tájakon is többfelé kialakulhat eső, zápor, néhol akár az ég is megdörrenhet – írja az időkép. Hosszabb napos időszakokra az Alföldön számíthatunk. A déli-délnyugati szelet élénk, erős, kezdetben nyugaton és északnyugaton akár viharos lökések is kísérhetik.

Reggel 0 és 11, kora délután 16 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Fotó: Időkép

Kedden a nap nagy részében az érzékenyek körében melegfronti tünetek továbbra is jelentkezhetnek:

migrén,

vérnyomás-ingadozás,

keringési és gyulladásos jellegű panaszok,

dekoncentráltság,

fáradékonyság,

bágyadtság

egyaránt előfordulhat. Reggel a hidegebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. A szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, illetve csökkenhet a hő- és komfortérzet. A felhősebb tájakon élők hangulata, közérzete szintén romolhat. Estétől a nyugati tájakon azonban egyre inkább hidegfronti jellegű panaszok kerülhetnek előtérbe.

Kedden napközben a Dunántúlon egyre nagyobb területen, majd délután az északi tájakon is többfelé alakulhat ki eső, zápor,

néhol akár az ég is megdörrenhet, így többfelé kell számítani vizes, csúszós utakra.

Az intenzívebb gócokban hirtelen lecsökkenhet a látástávolság. A déli-délnyugati szelet élénk, erős, kezdetben nyugaton és északnyugaton akár viharos lökések is kísérhetik, melyek jelentősebb mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban, azt ajánlják, érdemes vezetés közben napszemüveget viselni.

Zivatar és széllökés miatt összesen 12 vármegyére adták ki a figyelmeztetést. Zivatar miatt

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Tolna és

Veszprém,

míg széllökések miatt

Győr-Moson-Sopron,

Vas,

Veszprém

és Zala vármegyében van érvényben figyelmeztetés. Emellett az ország nyugati részében több járásra is riasztást adtak ki az erős széllökések miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Borongós ünnep, havazással

Március 15-én felhős, borongós idő lesz az ország nagy részén, csak a nyugati és az északnyugati tájakon szakadozhat fel a felhőzet a délutáni órákban. Kezdetben többfelé, délután a középső tájakon, az Alföldön és az Északi-középhegységben valószínű eső, de helyenként átmenetileg havas eső, havazás is előfordulhat.

Délután nyugaton és északnyugaton már csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki. Az északi-északnyugati szél sokfelé erős, viharos lesz.

Napközben 2–10 fokra van kilátás.

Lesznek olyan, Dunától keletre eső tájak, ahol délután hidegebb lehet, mint reggel.

(Borítókép: Martiskó Gábor / Index)