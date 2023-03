Csütörtök reggel északkeleten helyenként még havas eső, esetleg hószállingózás előfordulhat, máshol már csak kevés felhő lehet az égen. Napközben sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomolyfelhőkből a keleti országrészben alakulhat ki elszórtan futó zápor – írja az Időkép.

Sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Hajnalban mínusz 5 és 3, délután 7 és 12 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Fotó: Időkép

Széllökésekre számíthatunk a Tiszántúlon (annak is elsősorban az északi felén) az éjszaka első felében még előfordulhatnak viharos széllökések (60-80 kilométer/óra), majd az éjszaka második felére némileg arrafelé is veszít erejéből a légmozgás, de erős lökésekre továbbra is számítani kell – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az alábbi vármegyékben lehet 70 kilométer/óra feletti széllökésekre számítani:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.

Hajdú-Bihar vármegye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye.

Fokozottan ügyeljünk a közlekedésben

Csütörtök reggel északkeleten helyenként még havas eső, esetleg hószállingózás előfordulhat, majd napközben az időnként megjelenő gomolyfelhőkből a keleti országrészben alakulhat ki elszórtan futó zápor, így ezeken a tájakon számítani kell átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokra.

Sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet, melyek csökkenthetik a járművek menetstabilitását.

Orvosmeteorológia

Időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegebb reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi fájdalmak. Az érzékenyek körében görcsös- és keringési panaszok, valamint vérnyomás-ingadozás még előfordulhat.

A szeles időben fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek lehetünk. A napos időben javulhat hangulatunk, közérzetünk, de a szél ronthatja hőérzetünk.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras

(Borítókép: J ohannes Simon / Getty Images)