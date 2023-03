Elképesztő drágulás várható a Balatonon

A szálláshelyek ára is tovább emelkedik a magyar tengeren, akad olyan szálloda, ahol 30 százalékkal többe kerülhet egy szoba idén, mint tavaly, de a legdurvább drágulás a magánszállások esetében következhet be. Ezeknél akár 40 százalékos emelkedés is előfordulhat. Az átlagos drágulás is 18 százalékos lehet.