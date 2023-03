Új néven folytatja Karácsony Gergely pártja

Nagyrendezvényt hirdetett vasárnap délelőttre a Párbeszéd, s a nagy bejelentések sem maradtak el. Sejthető volt, hogy téma lesz az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választás, arra viszont kevesen számítottak, hogy új névről és vele együtt új logóról is hírt ad a szervezet. A zöldpolitikát immár megjelenítik a nevükben is: Párbeszéd - A Zöldek Pártja, röviden Párbeszéd - Zöldek néven folytatják a politizálást. Az is eldőlt, hogy a formáció EP-listavezetője Jávor Benedek lesz.