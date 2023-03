Kis-Benedek József elárulta, mi okozta az ájulását

Kis-Benedek József az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elárulta, hogy múlt szerdai rosszullétét a túlhajszoltság és a kiszáradás okozhatta. Kivizsgálása után az orvosok semmi komoly gondot nem találtak nála, a leletei rendben voltak, így ők is arra jutottak, hogy ez állhatott a rosszullét hátterében.

Múlt hét szerdán az ATV Mai téma című műsorában lett rosszul Kis-Benedek József katonai szakértő. Az eset a műsor utolsó harmadában történt, amikor az orosz–ukrán háborúról beszélgetett Kis-Benedek József Tompos Márton momentumos politikus és Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő társaságában.

A csatorna az Index megkeresésére akkor közölte: az adást azonnal megszakították, mentőt hívtak, Kis-Benedek Józsefet a szakszerű helyszíni ellátás után kórházba vitték.

Az internetre is felkerült felvétel tanúsága alapján nem volt különösebb előjele annak, hogy a szakértő rosszul lenne, egyvalami azonban feltűnő volt: rengeteg vizet ivott. Miután Kis-Benedek József rosszul lett, az ATV műsorvezetője, Bodacz Balázs azonnal a segítségére sietett, ezután a csatorna megszakította az adást, a férfihez pedig mentőt hívtak.

Az ATV műsorvezetője a történtekről azt mondta, hogy egy ilyen esetben egyértelmű, hogy a műsor háttérbe szorul, a vendég egészsége fontosabb. Arról is beszélt, hogy a szakértőnek még volt annyi ereje, hogy ne essen hirtelen össze és ne üsse meg magát, így sikerült hátulról elkapnia.

Kimerültség és kiszáradás okozhatta a problémát

Kis-Benedek József hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, Skype-on keresztül beszélgetett a műsorvezetővel, Szöllősi Györgyivel – írja a naphire.hu. Elmondása szerint azon a bizonyos napon

rendkívül túlhajszolta magát, amit nem kellett volna, emellett keveset ivott, így ezek együttese okozhatta az ájulást.

Elárulta azt is a műsorban, hogy a kórházban maximális ellátást kapott, éjjel kivizsgálták, majd kezelésbe vették, másnap délután 1 óra körül pedig haza is engedték. Az orvosok semmi komoly gondot nem találtak nála, a leletei rendben voltak, így ők is arra jutottak, hogy a kimerültség és a kiszáradás okozhatta a problémát.

Úgy érzem, hogy rendben vagyok, és egy-két napon belül folytatom is a tevékenységem

– zárta helyzetjelentését a szakember.