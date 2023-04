Nyilvánosságra hozták: ilyen lesz a pápa miseruhája Budapesten

A miseruhán a fehér és az arany színek dominálnak, amelyek katolikus hagyományok és liturgikus előírások szerint a húsvéti időszakra utalnak. Az öltözéknek része a miseruha, a stóla, a püspöki süveg, a palást és a diakónusok számára készített dalmatika is. A grafika alapja az esemény mottója, amely így szól:

Krisztus a jövőnk.

A miseruha legfőbb dísze is ennek értelmében a feltámadt Krisztust ábrázoló rajz, amely arany háttér előtt fehér fénykontúrként jelenik meg. Szívéből két folyam indul (vér és a víz szimbólumai), amelyek folyóvá terebélyesednek. A folyó képe utalás a Dunára, az ország egyik fő jelképére, valamint kapcsolódik a hazánkban másfél évvel ezelőtt lezajlott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképeihez is. A folyón megjelenő kék szín egyezik a feltámadt Krisztus feje fölött megjelenő ég színével. A kék szín mintegy híd a föld és az ég között, amely egyben emlékeztethet Szűz Mária alakjára is.

Április végén látogat Budapestre

A bejegyzésben emlékeztetnek: Ferenc pápa 2023. április 28–30. között apostoli látogatást tesz Magyarországon. A látogatás csúcseseménye a budapesti Kossuth téri szentmise lesz, amelyet április 30-án, vasárnap mutat be a szentatya.

A liturgiát Róma püspöke – és a vele együtt miséző papság is – egy különleges, erre az alkalomra tervezett és gyártott miseruhában fogja bemutatni. A liturgikus ruhákat a Szociális Testvérek Társaságához tartozó Fecske Orsolya szerzetesnő, festőművész tervezte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére.

Nemrég kórházba került, de már jobban van

A katolikus egyházfőt március 29-én vitték kórházba, mivel napokig légzési nehézségekre panaszkodott. Az elvégzett vizsgálatok szerint az egyházfő nem fertőződött meg koronavírussal, de légúti gyulladást állapítottak meg nála, ami miatt több napig kórházban kellett maradnia.

Április elsején azonban hazaengedték a kórházból. Távozása előtt köszönetet mondott a klinika igazgatójának, valamint az összes orvosnak és ápolónak, aki gondját viselte. A La Repubblica című lap tudósítója megkérdezte Ferenc pápától, hogy az eddigi tervnek megfelelően Magyarországra látogat-e április 28-a és 30-a között, amire ő igennel válaszolt.