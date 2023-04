Tavasszal nemcsak a természet borul zöldbe, újul meg, hanem szúrós repülő rovaraink, a darazsak is keresni kezdik az ideális helyet a letelepedéshez. Tanácsos azelőtt elriasztani őket, hogy befészkelnék magukat házunk vagy kertünk legrejtettebb zugaiba. Ehhez a legkíméletesebb megoldás a hamis darázsfészek. Mi is készítettünk egyet tobozból!

A Magyarországon honos repülő rovarok közül a legtöbb problémát a darazsak okozzák, mivel víz- és élelemszerzés céljából rendszeresen megjelennek az ember környezetében. Csípésük minden esetben fájdalmas, és akár életveszélyes is lehet. Szúrásukra még akkor is allergiás lehet valaki, ha korábban nem tapasztalt magán ilyen reakciót.

Egy kis darázshatározó

Bár a darazsaknak egyáltalán nem lételemük az emberek folytonos egzecíroztatása, ha veszélyt éreznek, azért bátran támadnak. Fullánkjukat gond nélkül szúrják át a bőrfelületen. A méhvel ellentétben a darázs több szúrásra is képes, mert fullánkja nem szakad be az áldozatba.

Magyarországon húsz társasdarázs-faj él, közülük azonban legfeljebb öttel találkozhatunk a legnagyobb valószínűséggel közvetlen környezetünkben:

a lódarázzsal (Vespa crabro),

a padlásdarázzsal (Polistes nimpha),

a déli papírdarázzsal (Polistes dominula),

a német darázzsal (Vespula germanica) és

a kecskedarázzsal (Vespula vulgaris).

A legjobb védekezés a megelőzés

Mint az élet annyi területén, a darazsak elleni védekezésben is a legjobb megelőzni a problémát, és még azelőtt elriasztani őket, hogy befészkelnék magukat házunk vagy kertünk legrejtettebb zugaiba. Tavasszal ugyanis az áttelelő nőstények igencsak állhatatosan keresni kezdik az ideális helyet a letelepedéshez, ehhez pedig minden szabad kis rést végigkutatnak a területen. Még mielőtt rátalálnának az otthonukra,

a nemkívánatos társbérlet megelőzésére a leghatékonyabb és legkíméletesebb védekezés a hamis darázsfészkek vagy darázsriasztó kasok kihelyezése.

A speciális mintázatú és formájú, darázsfészket imitáló eszközt mindenképpen jól látható helyre kell felakasztani a védendő területen. A hamis darázsfészek működése a darazsak területvédő reflexét használja ki, ugyanis a nem saját fészek látványa visszafordulásra kényszeríti a darazsakat, nem telepszenek idegen kolónia közelébe. További előnye még, hogy semmilyen vegyszert nem tartalmaz, és nem termel hulladékot. Hátránya, hogy csak akkor hatékony, ha már tavasszal kihelyezzük, mielőtt még bárhol letelepedtek volna a darazsak a kertünkben.

Tobozok toborzása

Hamis darázsfészket lehet vásárolni, de saját kezűleg, némi fantáziával készíteni is. Ami a kereskedelmi kínálatot illeti, kapható 3-4 ezer forintért papírból készült, csepp formájú riasztó, amit viszont erős esőben vagy viharban el kell távolítani a kültérről. Vannak újrahasznosítható anyagból készült imitációk is, amelyeket legtöbbször magunknak kell feltölteni kiszuperált bevásárlószatyrokkal, zacskókkal. Aztán beszerezhető műanyagból készült áldarázsfészek is. Ezek között akad olyan is, amelyektől

a darazsak inkább röhögőgörcsöt kapnak, semmint megfutamodnának.

Az egyik legnépszerűbb barkácsáruházlánc például egy sárga műanyagból készült, lámpaernyőhöz hasonlatos terméket kínál darázsfészek címén, igaz, igen olcsón.

E sorok írója régi kertbarát lévén inkább körbenézett a környezetében, hogy miből tudna hamis darázsfészket készíteni. Rövid keresgélés után a szomszéd fenyőfájáról lepotyogott tobozokra esett a választása. Néhány ép tobozból színes kötőhuzal segítségével takaros kis fészket lehet gyártani. Aki pedig a lódarazsakon akar kifogni, nagyobb imitációt rakhat össze. Az álfészek teraszra felszerelése után pedig kezdődik a szabadtéri előadás: élvezettel nézhetjük, ahogy darazsaink megszokott útjukat megszakítva éles fordulattal az ellenkező irányba repülnek.

(Borítókép: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto / Getty Images)