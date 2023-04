Karácsony Gergely: Ha valami botrány, ez az

A főpolgármester tudja, hogy másra figyel most az ország, de muszáj volt leírnia véleményét az ügyről, amelyben ártatlanul tartóztattak le egy fiatal lányt, mégis lejáratókampányt volt kénytelen átélni.

Tudom, hogy másra figyel most a város és az ország, de nem lehet, nem szabad elmenni szó nélkül az elmúlt időszak legaljasabb, legvisszataszítóbb és – immár hivatalosan – velejéig hazug fideszes lejáratókampánya mellett. Mert tegnap a nyomozó hatóság is elismerte, hogy a lakájmédia és fideszes politikusok sora által megvádolt, meghurcolt antifasiszta aktivistalány ártatlan, letartóztatására nem volt ok, sem bizonyíték. Mi következik ebből? Normális helyen, demokráciában, jogállamban a szégyen és a gyalázat biztosan, politikusok lemondása és propagandisták bocsánatkérése. Nálunk? Náluk? Nekik nem sül le a pofájukról a bőr. Lett volna már rá ok sokszor, de itt és most Krisztina kártérítése a minimum, ami nem maradhat el