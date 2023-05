Elkapták a tömeggyilkost, aki lemészárolta öt szomszédját, köztük egy 8 éves kisfiút

Francisco Oropesat Clevelandtől 30 kilométerre egy másik településen fogták el, jelenleg őrizetben van. A San Jacinto megyei ügyész, Todd Dillon kedd esti közlése szerint a hatóságok vizsgálják, hogy a férfit a szökésben segítette-e valaki.

Oropesa a jelentések szerint illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban, a hatósági iratok szerint ötször utasították ki, és minden alkalommal sikerült visszajutnia a határon.

A megtalálására indított hajszában a hétvége óta a hatóságok 250 embere vett részt a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) irányításával.

Vasárnap San Jacinto megye vezetése, ahol a gyilkosságok történtek, 55 ezer dollárt ajánlott fel a nyomravezetőnek, ezt követően Texas állam kormányzója közölte, hogy az állam további 50 ezer dollárt ajánl fel, amit az FBI 25 ezer dollárral egészített ki, így összesen 130 ezer dollár (mintegy 45 millió forint) várt arra, aki a hatóságokat nyomra vezeti. Az egyelőre nem derült ki, hogy a férfit lakossági bejelentés alapján fogták-e el. Sajtóértesülések szerint a férfit a határőrség különleges egységének emberei állították elő, és nem tanúsított ellenállást.

A 38 éves Francisco Oropesa pénteken nem sokkal éjfél előtt jelent meg szomszédjai házánál egy puskával, ahol az ott tartózkodó 10 ember közül ötöt – egy 8 éves fiút és egy tizenéves lányt, két felnőtt nőt és egy férfit – halálosan megsebesített. Az áldozatok mindegyike Hondurasból érkezett az Egyesült Államokba.

A tömeggyilkosság előzménye volt, hogy a későbbi áldozatok arra kérték Oropesát: késő este fejezze be a lövöldözést házának udvarában, mert egy kisgyermek is van az otthonukban. A beszámolók szerint Oropesa azt válaszolta, hogy saját ingatlanában azt tesz, amit akar. Ezt követően ment át a szomszéd házba, és követte el a gyilkosságokat. Az áldozatok közül két nőt egy hálószobában találtak, amint testükkel két gyermeket védelmeztek.



Az év első 100 napjában 144 tömeges lövöldözésről adtak hírt az Egyesült Államokban. Ebben a cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy miért nem hajlandók érdemben szabályozni a fegyvertartást Amerikában.



Az Egyesült Államokban alkotmányos jog a fegyvertartás, sőt a fegyverviselés is. Ezt az amerikai Alkotmány úgynevezett második kiegészítése tartalmazza, miszerint az állampolgároknak joguk van fegyvert tartani. Ez a kiegészítő cikkely 1791 óta érvényben van, és nincs is igazi hajlandóság a megváltoztatására.