Kíméletlen szigorítás vár az autósokra, csak óvatosan a gyorshajtással

Mint az a Totalcar cikkéből is kiderül, tavaly több mint 50 százalékkal több gyorshajtásos büntetés született, mint egy évvel korábban. Ez a számok nyelvén annyit tesz, hogy míg 2021-ben több mint 451 ezer gyorshajtásos büntetést szabott ki a rendőrség, addig 2022-ben már 688 ezer ilyen esetben kellett intézkedniük.

Tavaly másfélszer annyi gyorshajtásról szóló levelet kaptak az autósok, mint 2021-ben.

Érdekességként a Totalcar azt is megjegyzi, hogy 2020-ban, amikor a koronavírus-járvány miatt lezárások voltak, több mint 637 ezer alkalommal büntetett a rendőrség. 2019-ben viszont jóval többször, mintegy 756 ezerszer járt a csekk, ez volt a csúcs 2018 óta. A számokból kiderül, hogy 2018 és 2022 között az éves átlag 642 ezer, ezt a számot azonban lehúzza az alacsony 2021-es adat.

A legtöbb sérülés a gyorshajtásokból ered

A rendőrségi statisztikák szerint a több százezer bírság ellenére továbbra is a gyorshajtással magyarázható a legtöbb személysérüléses baleset. A gyorshajtásos bírságok száma 2021 és 2022 között óriásit emelkedett, személysérüléses balesetből ugyanígy több történt. A hatóságok adatai alapján tavaly 14 679 személysérüléses baleset történt, ami 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, igaz, a járvány előtti, 2019-es közel 17 ezer esettől elmarad.

Amint arról már az Index is írt, a magyar rendőrök az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) egész Európát érintő kezdeményezéséhez csatlakozva április 21-én 24 órás sebesség-ellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – tartottak.

Május 1-jétől szigorítottak

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Vezess.hu megkeresésére megerősítette, május 1-jétől szigorítottak a gyorshajtás szabályain. Ennek értelmében a minimális sebességtúllépésért is bírságot fognak kapni a gyorshajtók. Eddig a traffipaxok hibahatárának hívott eltérés 100 kilométer per órás sebességig 3 kilométer per óra volt, míg felette 3 százalékos eltérést toleráltak, innentől azonban változik a helyzet.

Janklovics Ádám közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd a lap megkeresésére azt mondta, „ez nem jelenthet más, mint az 50-es táblánál az 51 kilométer per órás sebességgel haladók bírságát”. Szerinte a régebbi autóknál az is előfordulhat, hogy hiába mutat az óra 50 kilométer per órás sebességet, vagyis legjobb tudása szerint szabálykövetően vezet az autós, ám mégis előfordulhat, hogy 51-52-53 kilométer per órával méri be őt a traffipax.

Ez a lehetőség a modernebb gépjárművek esetében nem áll fennt, ugyanis ezeknek a digitális műszerei pontosabb számot mutatnak a vezetőiknek a korábbiaknál.

A portál továbbá megjegyzi, ahol továbbra sem állítják meg a gyorshajtókat, ott megmarad az elvi lehetősége a sebességtúllépés megúszásának. Hiszen 100 kilométer per óra alatt plusz 15 kilométer per óráig, míg 100 kilométer per óra felett 20 kilométer per óráig nem az objektív felelősség elve szerint jár el a rendőrség. Vagyis autópályán például 150 kilométer per órával is elkerülhető elvben a bírság saját autóval.

