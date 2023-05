Beszorult egy padba egy férfi Debrecenben, újra kellett éleszteni

Debrecenben tűzoltók és mentők is kiérkeztek egy padhoz, ahová beszorult egy 72 éves férfi, akit újra is kellett éleszteni. A férfi a hónaljáig fel volt feküdve a pad ülő részére, a feje pedig a háttámla alatti részbe szorult be. Kezdetben segítségért kiabált,

de mire a tűzoltók kiérkeztek, már elveszítette az eszméletét.

Az egyik mentésben részt vevő tűzoltó elárulta az RTL Híradó stábjának, hogy a férfit egy kissé kellett elfordítani csak, hogy ki tudják húzni. Ezt követően kiemelték, lehelyezték a pad melletti betonos útra, ahol azonnal megkezdték az idős férfi újraélesztését. A férfinek ekkor már nem volt pulzusa, így azonnal értesítették a mentőket is.

A környékbeli lakosok szerint a férfi nem messze lakik a padtól, és gyakran látják a parkban a padon ülni, sétálni, hol egyedül, hol másokkal. Hogy pontosan mi történt, azt senki sem tudja megmondani. A Híradó információi szerint a férfit intenzív osztályon ápolják.