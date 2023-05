Zárolta a NAV Doszpot Péter egyik cégének számláját

Közel 323 millió forintot zárolt a NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága Doszpot Péter egyik vállalkozásának a számláján.

"Nem követtünk el jogsértést" – mondta a Blikknek a cég tulajdonosa. Az egykori budapesti sztárnyomozó szerint egy olyan partner cégük került vizsgálat alá, amelynek több tucat más céggel együtt ők is dolgoztak, ők is számláztak. A nyomozások során a hatóság minden beérkezett számát, minden olyan céget átvizsgál, akik kapcsolatban álltak a költségvetési csalás miatt indított bűnügyben érintett céggel, így az is természetes, hogy a vizsgálat végéig ezeknél a vállalkozásoknál is elrendelhetik a zár alá vételt.

Nem kerültünk csődhelyzetbe, nem vesztette el a hitelét a vállalkozás, a vizsgálat végén feloldják a zárlatot. Addig sem költjük a pénzt, minden rosszban van valami jó.

– kommentálta az esetet Doszpot Péter, de azt nem árulta el, melyik az a cég, amelyik bajba került. A Blikk úgy tudja, az ex-rendőr vagyonvédelmi-biztonsági cége bedolgozott egy másik, biztonsági piacon dolgozó vállalkozásnak, akikről kiderült, feketén, zsebbe fizették ki alkalmazottaikat, elkerülve az adók és járulékok befizetését. A lap információi szerint három hete egy határozat alapján az adóhatóság nyomozói zárolták a törökbálinti székhelyű Ex-Investigation 2009 Kft. számláját. A több mint 320 millió forintos inkasszót a NAV határozata alapján azért kapta a cég, mert egy költségvetési csalás gyanúja miatt indított ügyben felmerült a cég neve, a büntető ügyben keletkezett kár miatti vagyonbiztosítás érdekében rendelték el a zár alá vételt.