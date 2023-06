Fakenews az emberre is veszélyes óriáskígyó Fejér vármegyében?

Terjed egy kép a közösségi médiában, amin egy felbálázott afrikai sziklapiton látható állítólag a Fejér vármegyei Tordas határában. Az „üggyel kapcsolatban” megkeresték Both Zoltán vadállatbefogót is, aki szerint azonban a kép nem valódi, vagy ha az is, akkor már nagyon régi.

Megjelent egy kép a közösségi médiában, amin egy hatalmas kígyó található egy szalmabálába tekeredve. A képről azt állították, hogy a Fejér vármegyei Tordas határában fotózták.

A hírt még a Feol is átvette, sőt meg is kérdezte Both Zoltán vadállatbefogót is a képpel kapcsolatban, azonban ő egyből kijelentette, tudja, milyen állatról van szó, a képet is látta. Mint kiderült, Afrika legnagyobb kígyójának tartják ezt a fajt, egy kifejlett példány elérheti az 5-6 métert és a több tíz kilogrammos testsúlyt is.

A vadállatbefogó még azt is elárulta, hogy a kifejlett példányok már nem egerekkel, patkányokkal, hanem inkább kecskékkel táplálkoznak.

Azonban a befogó egyből tudta, hogy álhírről van szó. Ezt egyrészt azzal indokolta, hogy ez egy legalább 15 éves példány lehet, valamint ekkora kígyó szerinte még állatkertben sincs Magyarországon.

Egy ilyen példány akár 30 kilogramm is lehet, ami megnehezítené, hogy valaki kivigye a mezőre, de kis korában ettől függetlenül még megszökhetett. Szerinte ekkora mérettel a kígyó mozgása már lomha, így egész biztosan feltűnt volna valakinek.

Az interneten egyébként több helyen is fellelhető a fotó, különböző nyelvű, a világ más pontjain lévő honlapokon, híroldalakon.