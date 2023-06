Soha nem látott felvétel került elő a Teréz körúti robbantásról

2016. szeptember 24-én késő este Budapesten, a Teréz körúton történt egy merénylet, amelyben két rendőr életveszélyesen megsérült. Most a robbantásért életfogytiglanra ítélt férfi ügyvédje egy eddig még soha sem látott videofelvételre hivatkozva nyújtott be perújítási kérelmet, mert szerinte sok gyanús alak is volt a robbantás idején az közelben.