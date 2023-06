Novák Katalin szerint nem feladata a kormány és az ellenzék kritikája

A köztársasági elnök örülne annak, ha az Országgyűlés kormánytöbbsége már hozzájárult volna Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációjához. Novák Katalin egy ma megjelent interjúban arról is beszélt, hogy külföldi útjain előfordult, hogy megkérdezték a kormány egy-egy döntésének hátteréről.

Örültem volna, ha a kormánytöbbség már hozzájárul Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációjához – ezt a köztársasági elnök mondta a 24.hu-nak adott interjújában.

Novák Katalin úgy fogalmazott: az Országgyűlés szuverén jogköre, hogy ebben az ügyben döntést hozzon, de szerinte ez már időszerű lenne, s erről beszélt a miniszterelnökkel is. Mint mondta, Orbán Viktortól azt az ígéretet kapta, hogy

nem Magyarország lesz az akadálya annak, hogy Svédország csatlakozhasson a NATO-hoz.

Novák Katalin szerint Svédország NATO-tagsága nem ellentétes a magyar érdekekkel, ezért támogatandónak tartja, ahogy korábban a magyar politikai vezetés támogatta a finnek tagságát is.



Arra a kérdésre, hogy külföldi útjain mennyire kell magyarázkodnia egy-egy kormánydöntés miatt, az államfő azt mondta: „Magyarázkodnom nem kellett. Amennyiben volt információm, és tudtam, az érdeklődő kérdésekre válaszoltam. De én is tettem fel kérdéseket, és kaptam rá válaszokat. Jó kapcsolatban vagyok Európa szinte mindegyik államfőjével, ahogy a kormányfők jelentős részével is volt alkalmam már találkozni. Ezeken a találkozókon természetesen teszünk fel egymásnak kérdéseket olyan ügyekben, amelyeket adott esetben nem értünk teljesen.”

Novák Katalin szerint nem az államfő feladata, hogy a kormányt vagy az ellenzéket kritizálja. Mint mondta, igyekszik az Alaptörvényben meghatározott feladatainak megfelelően dolgozni, ezért csak a minősített pillanatokban szólal meg.