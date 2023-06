Fontos változásra figyelmeztet a Belügyminisztérium

A közlemény szerint az átállást követően június 19-én (hétfőn) a gépjárműügyek – többek között az átírás, forgalomba helyezés és kivonás, forgalmi engedély és törzskönyv pótlása – országosan mindössze húsz helyszínen intézhetők, minden vármegyeszékhelyen egy-egy kormányablakban, továbbá Budaörsön, valamint Budapest XIII. kerületében, a Teve utcai kormányablakban.

Az érintett kormányablakok listája a kormányhivatalok weboldalán olvasható – tették hozzá.

A tervezhető ügyekkel javasolt másik napon felkeresni az ügyfélszolgálatokat.

A többi ügykörben ezen a napon is zavartalan az ügyintézés az ügyfélszolgálatokon. Közölték azt is, hogy június 16. és 19. között az online gépjármű-ügyintézés is szünetel.