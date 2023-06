Gyurcsány Ferenc: Nincs válasz a magyar oktatás ügyének problémájára az Orbán-rendszerben

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Ungár Péter, az LMP – Magyarország Zöld Pártja társelnöke vendége volt. A két politikus beszélgetett aktuálpolitikáról, a múltról és a zöldpolitikáról is. Több alkalommal is summázták, hogy nem értenek egyet egymással, de nem is várták, hogy konszenzusra jutnak.