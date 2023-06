Tagadja bűnösségét a 4,5 millió forintot érő cipőt ellopó tolvaj tettestársa

Mág márciusban történt az eset, hogy meglopták Pachert Balázst, a Balazs Kicks üzlet alapítóját. A rendőrség gyorsan megtalálta az egyik elkövetőt, aki nem is magyar állampolgár, sőt illegálisan tartózkodott az országban. Most a rendőrség segítségével a cipő is előkerült. Az első előkészítő ülésen mindent tagadott a lett férfi.