A magyar biztonságpolitikai szakértők között is dúl a háború

Rácz András nemrégiben interjút adott a Mandinernek, amelyben azt mondta, két frontszakaszon az ukránok már a második védvonalnál vannak. Ezzel azonban nem értett egyet Robert C. Castel, aki ennek hangot is adott a lapnak írt cikkében.

Robert C. Castel állítása szerint ez nem igaz. Egyrészt abba kötött bele, hogy szerinte nem védelmi vonalnak kell hívni a vonalakat, de azzal sem értett egyet, hogy már elérhették a második védelmi vonalat, szerinte ugyanis az elsőt sem érték el az ukránok.

Az orosz védelmi rendszer felépítéséről rengeteg szó esett az utóbbi hónapokban, és mára a legtöbb laikus is tisztában van azzal, hogy a védelem rétegei egy, a nyílt terepen elterülő, 7-15 kilométer széles, úgynevezett fedező-biztosító lépcsőből (van olyan szabályzat, amely csak biztosítási övnek hívja), egy módszeresen kiépített első, továbbá egy második védelmi vonalból állnak. Ezek mögött helyezkednek el a védelem műveleti tartalékai

– írta.

Erre pedig most újra válaszolt Rácz András a Facebook-oldalán. Először azt állította, hogy kollégája nincs tisztában az orosz védelmi rendszer felépítésével, amely állítását tudományos művekkel alá is tudta támasztani. Rácz azt is kijelentette, azért a védelmi vonal kifejezéseket használja, mert informatív szeretett volna lenni a laikusok számára is.

Másrészt Rácz csupán idézőjelben használta a „fedező-biztosító lépcsőt”, ugyanis nincs erre sok találata az interneten, ahogyan az is kiderült, honnan szedte Robert C. Castel a kifejezést.

A »fedező-biztosító lépcső« kifejezés leírásának egyes részeit egy vizsgatételsorból vetted át, természetesen forrásmegjelölés nélkül. Egészen pontosan ezt a részt: az itt védekező erők feladata az ellenség felderítő, biztosító erőinek szétverése, főerőinek szétbontakoztatása, számukra jelentős veszteség okozása, kedvezőtlen irányba kényszerítése, támadó csoportosításának felderítése, a támadási irányok azonosítása, a támadók taktikai felderítésének a pusztítása és a behatoló ellenség mozgásának lassítása. Ennyit arról, hogy a tudományos normák értelmében komolyan vehető elemző lennél

– írta.

Ezen írás mellett a kommentszekcióban is egymásnak feszültek a szakértők, ahogyan több Facebook-bejegyzés is született már a témában. Robert C. Castel több olyan felvételt, elemzést is megosztott már, amely őt támasztja alá abban, hogy nem érték még el az ukránok a második védelmi vonalakat.

A háború fejleményeit folyamatosan közvetítjük percről perce tudósításunkban itt.

(Borítókép: Rácz András 2022. január 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)