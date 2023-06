Ismét itt a nyár, így elkezdődött az időszak, amikor a politikusok is kicsit leeresztenek. Nem tett másként Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor sem, akit meglepő módon nem öltönyben láthatunk. De azért még nem nyaral a kormányfő, így egyelőre nem húzott olyan merészet, mint a tavalyi inge.

A magyar miniszterelnök csütörtök reggel hivatalos látogatásra Szarajevóba utazott, ahol a bosznia-hercegovinai államszövetség vezetőivel folytat tárgyalásokat. A kormányfő azt is hangoztatta, hogy az ukrajnai háború felértékeli a Balkán szerepét, meglátása szerint ugyanis ez az Európai Unió utolsó jelentős erőforrás-tartaléka. Szerinte nem lehet, hogy minden pénz Ukrajnába áramoljon.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja van, ahol egyezik az Európai Unióéval, és van, ahol nem. A magyar miniszterelnök kifogásolta, hogy az Európai Unió lassan halad Bosznia-Hercegovina csatlakozási folyamatával.

Ezt követték a lazulás pillanatai

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képeken Orbán Viktor miniszterelnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke látható egy autós kiránduláson Banja Luka közelében. Ehhez az eseményhez pedig nem is dukált a zakó, sőt az öltönynadrág sem.

A MAGYAR MINISZTERELNÖK UGYANIS FARMERBEN ÉS EGY EGYSZERŰ FEHÉR INGBEN LÁTHATÓ.

Emellett Banja Luka belvárosában is sétálgattak a politikusok a képek szerint, sőt elmentek egy sütögetős helyre is a kiránduláson.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor tavaly nyári fotóiból is sajtóhírek lettek a miniszterelnök nem mindennapi megjelenése miatt. Akkor a horvátországi Brač szigetén található Milnában nyaralt, ahol a helyi étterem munkatársaival még egy képet is készített, amelyen egy „nyaralós” ingben volt látható.

Emellett arra is emlékezhetünk, hogy Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke is találkozott Horvátországban a miniszterelnökkel. A politikus természetesen meg is osztott egy képet, amelyen pedig Orbán Viktor borostásan látható.

Aki pedig még ennél is több képet szeretne látni a miniszterelnök utazásáról azoknak jó hír, hogy Orbán Viktor is megosztott még néhány képet a hivatalos látogatásról.