Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint éjszaka a legtöbb helyen 20 foknál is melegebb volt, vagyis trópusi éjszakán van túl Magyarország lakossága. Az sem csoda, ha a legtöbben megizzadtak, ugyanis a páratartalom éjfélkor is 80-90 százalék körül volt több helyen is.