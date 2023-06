Egy éve kezdte horogra csalni az óriás amurt a horgász

Hatalmas méretű amúrt csalt horogra Heirich Viktor a Duna-holtágon. A horgász a Pecaverzumnak elmondta, már egy éve készült a nagy kapásra, ugyanis kemény szemű, főtt kukoricát szórt stége környékére, hogy olyan helyet alakítson ki, ahova rendszeresen visszatérnek a nagy testű amurok.

Úgy tűnik, munkája megtérült, ugyanis június 24-én szombaton

egy 30,50 kilogrammos és körülbelül 125-130 centiméter hosszúságú példányt fogott ki a vízből.

„A stég előtt elég erőteljes küzdelem alakult ki, mert még alá is bement, kiszedni nem volt egyszerű, azzal igencsak megkínlódtam” – mondta a fárasztásról a horgász. Hozzátette, a nagy méretű halat csak barátja segítségével tudta kifogni a vízből.

Nem fért bele a szákba az amur, de szerencsére az egyik barátom jött, és az ő segítségével belevarázsoltuk valahogy. Jó párszor rá kellett próbálni, mire belement

– mondta.

A horgász szerint az amur már túl volt íz íváson, ezért úgy véli, ha korábban fogja ki, a hal alkár 35 kilogrammnál is nehezebb lett volna. Heirich Viktor arról is beszélt, rengeteg időt tölt a vízparton, ezért szerinte a most kifogott óriás amur a hosszú évek tapasztalatával megszerzett tudásának köszönhető.