Speciális, sörnyitó formájú villanyoszlopot építettek Baranyában a madarak védelméért

Új, madárbiztos fejszerkezettel ellátott villanyoszlopokat telepített az E.ON Dél-Baranyába. Az áramszolgáltató hat kilométernyi gerinchálózati szakaszt épített újjá összesen 71 villanyoszlop felállításával – írta az RTL. Az E.ON az újfajta villanyoszlopokat a természetvédelmi szakemberekkel közösen fejlesztette ki.

A SZAKEMBEREK SZERINT A SÖRNYITÓ FORMÁJÚ FEJSZERKEZETEK MEGVÉDIK A KÖRNYÉK MADARAIT AZ ÁRAMÜTÉSTŐL.

A szolgáltató közölte, a fejlesztésre azért volt szükség, mert a Siklós–Villány gerincvezeték Magyarbólytól, Virágoson és Márokon át Töttösig tartó szakasza a Duna–Dráva Nemzeti Park területén halad át, ahol korábban számos madár pusztult el áramütéstől.

A természetvédők kiemelték, főként egerészölyvek és vörös vércsék vadásznak az érintett területen, amelyek előszeretettel repülnek rá a terepből kimagasló villanyoszlopokra, hogy onnan pásztázzák a környéket.

Számos madárfajt óvnak meg

Az áramszolgáltató hangsúlyozta, a beruházás védett madarakat is megóv a halálos áramütéstől, mint például a fehér gólyát. Ezek az állatok rendszeresen fészkelnek a hálózaton, és a kirepülő fiókáik is az oszlopokon pihennek meg. A gólyák mellett a varjak is jól járnak az átalakított fejszerkezetekkel, valamint a kis testű énekesmadarak is, mint az őrgébics vagy a cinke.

Az elmúlt években rengeteg kritika érte a magyar villamos energiát szolgáltató cégeket, amiért az általuk telepített nagyfeszültségű vezetékek megölik a madarakat. Az E.ON ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, 2019 óta kizárólag madárbarát, az áramütéseket teljesen kiküszöbölő hálózatokat építenek, régebbi hálózataikat pedig folyamatosan alakítják védetté. Mint írták, hamarosan az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakaszán létesül szintén madárbarát középfeszültségű hálózat, azt követően pedig a gólyák által táplálkozó- és gyülekezőhelyként használt Bonyhádi-tó környékén végeznek madárbarát átalakításokat.

Az E.ON hozzátette, habár a fejlesztés hasznos, nem a legolcsóbb megoldás. A most befejezett hat kilométeres hálózati szakasz 40 százalékkal többe került, mintha a hagyományos módszer szerint építették volna, a beruházás 132 millió forintjába került a szolgáltatónak.