Beborított a sár egy települést a hirtelen jött felhőszakadás után

„Hirtelen jött, és óriási erővel. Olyan volt, mint egy vad hegyi folyó. Mégegy kis fahidat is szétzúzott a víz, amit a helyi lakóközösség ácsolt, hogy a patak felett közlekedni tudjanak. A dombok közül jött le a víz, ahol rengeteg fát kivágtak, így semmi akadálya nem volt a víz útjának” – számolt be az Időkép egyik olvasója, aki fotókat is küldött az oldalnak a villámárvízről.

Fotó: Schlepp Kristóf / Időkép

A felhőszakadás vastag iszaptakarót hagyott maga után, amit nem kis munkába fog kerülni eltakarítani.

Lábatlan mellett Tatáról, Zalából és Győrből is érkeztek hírek villámárvizekről, melyeket a lassan mozgó, intenzív zivatarok okoztak.