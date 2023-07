Új kollégát kapott Emká, a Magyar Közút négylábú kis dolgozója

Ahogy az Index is megírta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. még nyáron számolt be arról, hogy útépítés közben találtak egy kiskutyát. A pici fekete állatot a jászberényi mérnökség kollégái fogadták be és nevezték el Emkának.

Ezúttal pedig a veszprémi szakemberek találtak munkavégzés közben egy kis tacskót. befogadták, és Ubi névre keresztelték.

Veszprém és Fejér vármegye határán vízleeresztési munkát végeztek július 4-én a mérnökség munkatársai, emellett az illegális szemétlerakókat is ellenőrizték, amikor egy kis zsemleszínű mozgolódó foltot láttak meg, egy hangja nem volt, és el is bújt a fűben.

A kiskutyát kicsalogatták, majd testvéreket is kerestek, de több kutyust nem találtak a környéken. Mikor sikerült megfogni, rögtön a brigádszállítóval elindultak a mérnökség felé, a telephelyen megszárították, és enni-inni kapott. Az egyik kolléganő rögtön el is nevezte Ubinak.

Ahogy meglátja a narancsruhásokat, boldogan veti magát az ölükbe, több kolléga is megerősítette, hogy ha civilben vannak, akkor olyan, mintha Ubi nem ismerné fel őket. Ubulnak vagy Uborkának is hívják attól függően, hogy éppen vicceskedik, például ugatja magát minden tükröződő felületen, vagy rosszalkodik

– olvasható a bejegyzésben.

Mint kiderült, az új kolléga félig tacskó, félig valamiféle keverék kutya lehet, és egészséges, mint a makk.