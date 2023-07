Ha kisgyermeke van, erre az alkalmazásra szüksége lesz

Gesztes Éva intenzív terápiás szakorvos már 25 éve foglalkozik gyermekgyógyítással, illetve a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. A szakember tájékoztatása szerint az alkalmazás arra szolgál, hogy segítse a szülőket, nagyszülőket, esetlegesen a pedagógusokat baleset esetén – írja a Magyar Nemzet.

Az alkalmazásnak hála könnyen el tudjuk dönteni, mit tegyünk a kisebb balesetek esetében, mikor hívjunk mentőt a gyermekünkhöz, és mi az, amit a segítség megérkezéséig mindenképp meg kell tennünk

– fogalmazott Gesztes Éva.

Azt is kiemelte, hogy az alkalmazásban rövid videókat is találhatunk, melyek egy-egy vészhelyzetet illusztrálnak és azt, mit tegyünk ezen esetekben. A videó mellett természetesen hosszabb leírást is megtalálhatunk az esetekhez csatolva.

A szakorvos megjegyezte, sajnálatos módon már ebben a szezonban is előfordultak olyan balesetek melyek könnyedén elkerülhetőek lettek volna, mint például a vízibalesetek, közúti balesetek, fejsérülések vagy éppen végtagtörések.

Gesztes Éva arra emlékeztetett, a kerékpáros fejsérüléseket sisak használatával, míg a vízibaleseteket azokkal az alapvető szabályok betartásával tudjuk kivédeni, mint hogy felhevült testtel és sekély, ismeretlen vízbe nem ugrunk bele, gyermeket nem hagyunk felügyelet nélkül, és alkohol vagy drog hatása alatt nem indulunk el úszni; de fontos szabály az is, hogy csak az mentsen a mély vízből, aki erre képzést kapott.

El kell felejteni a tejfölt és a vazelint

Mindemellett azt is hozzátette, hogy a leggyakoribb nyári sérülések sütögetések során esnek meg, amikor is az elsősegély legfontosabb része a hideg vizes hűtés. Kiemelte, ha a gyermek kórházi ellátásra szorul, akkor ne igyon és ne egyen, mert az ilyen vizsgálatok során előnyösebb, ha üres a gyermek gyomra. Továbbá óva intett mindenféle népi gyógymódoktól,

Felejtsék el a tejfölt, a vazelint, a margarint, a hintőport és a tojásfehérjét is, mert égési sérülés esetén ezek többet ártanak, mint használnak

– mondta Gesztes Éva.