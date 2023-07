Terheléses támadás érte a Budapest Pride honlapját, erről a Pride szervezői számoltak be a közösségi felületükön.

Terheléses (DDoS-) támadás érte a honlapunkat, jelenleg is dolgozunk a probléma elhárításán. Addig is minden, felvonulással kapcsolatos fontos infót megtaláltok a Facebook- és az Instagram-oldalunkon. Abban tudtok most segíteni, hogy minél több helyre megosztjátok a legfontosabb infókat tartalmazó posztunkat, a falatokra és sztoriba is.