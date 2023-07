Továbbra sem ússzuk meg a kánikulát, az ország nagy részére kiadták a figyelmeztetést

Sok-sok napsütésre számíthatunk kedden is. A meleg sem tombol már annyira, a hajnali órákban 20 Celsius-fok várható, igaz, a napközbeni maximumok elérik a 35 fokot is.

A hőség miatt majdnem az egész országra figyelmeztetést adtak ki, az északkeleti megyéket leszámítva 25, a Dél-Alföldön 27 Celsius-fok fölött várható a napi középhőmérséklet.

Magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

Pest,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

Veszprém

és Zala vármegyére,

míg magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád

és Tolna vármegyére.

Zivatar miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Helyenként kialakulhat zápor, leginkább a nyugati, délnyugati régiókban. A szél is megélénkülhet, északi, északnyugati irányba.

Időkép

Ez az enyhébb hidegfront okozhat fejfájást és egyéb görcsöket az arra hajlamosaknak. Az élénkebb szél azonban frissítően is hathat. Mivel a kánikula továbbra sem tágít teljes mértékben, ezért van esély arra, hogy továbbra is dekoncentráltak lehetünk, a szívbetegek és idősek körében pedig rosszullét és vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet.

A napszúrás és a hőguta veszélye továbbra is fennáll, így igyekezzünk a megfelelő folyadékbevitelre, illetve arra, hogy extrém UV esetén ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a napon.

Az éjszakák melegen alakulnak a nagyvárosokban főként, így előfordulhat álmatlanság, esetleg alvászavarok.

Időkép