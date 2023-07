Ez életünk hétvégéje lesz

A szombat és a vasárnap is ígéretesnek bizonyul programok terén. Koncertezhetünk Deván és Musspellen, lesz például kutyás brunch is, és olyan kiállítás, amely sosem látott műveket sorakoztat fel női alkotóktól.

Július 22-én, szombaton Deva önálló budapesti koncertet ad a Kobuciban. Ezen az alkalmon a teljes öttagú csapattal lép színpadra. Az estet a Musspell nyitja majd. A kolozsvári duónak nemrég jelent meg bemutatkozóalbuma szintén Zságer Balázs kiadójánál, iamyank producerelésében.

Balatoni ízelítővel várják ezen a napon a Czakó Piaczra azokat, akik nem jutnak le ezen a hétvégén a tóhoz. Lesz retró burger, hotdog, csavart fagyi és kürtőskalács, a termelők pedig a szokásokhoz híven elhalmoznak isteni magyar gyümölcsökkel.

Ígjen a falu címmel indul útjára július 22-én egy új rendezvénysorozat a Fonóban, amely újszerűen közelíti meg a már közismert táncházformát. Az eseményen a hagyományos táncházak hangulata találkozik a közkedvelt folkkocsma-hangulattal és így kerekedik belőle egy igazi nagy folk-házibuli. Egy ilyen esemény pedig nem is találhatna magának jobb helyszínt, mint a Fonó otthonos befogadó terei. Most szombaton a Fokos muzsikálja majd a talpalávalót.

A vasárnap sem lesz unalmas

Július 23-án, vasárnap a Mad Garden Budában a gazdikat és a kutyusokat egyaránt finom falatokkal várják a szervezők, reggel 10 órától.

A Ki a raktárból! kiállítássorozat első része tavaly a Fővárosi Képtár 19. századi anyagából mutatta be a női alkotók munkáit, a most nyíló tárlathoz pedig 1900 és 1950 között készült műveket válogattak.

Már a tárgyak mennyisége is mutatja, hogy a 20. század első fele teljesen új korszakot nyitott, a korábbiakhoz képest jóval több női művész kezétől származó művet őriznek. A kiállításon huszonhét női alkotó közel száz műve szerepel – olajképek, akvarellek, rajzok, sokszorosított grafikák és szobrok. Közülük sokak neve ismeretlen lehet, holott egész életüket a művészetnek szentelték. Ezekkel az alkotásokkal találkozhatunk július 23-án, vasárnap, Molnárné Aczél Eszter kurátori tárlatvezetésén.

Ezen a vasárnapon is kézművesvásárral várnak bennünket az Ellátóban 12 és 18 óra között. Az eseményen érdekes, egyedi kiállítókkal találkozhatunk, és workshopon is részt vehetünk: az Alkoss magad csapatával textilszobrokat készíthetünk, de nemezworkshop is vár ránk.