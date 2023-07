Hodász András elmagyarázta, miért most coming outolt

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Hodász András, az angyalföldi Szent Mihály-templom egykori plébánosa coming outolt az Instagram-oldalán július 14-én.

Az egykori pap most interjút adott a Válasz Online-nak, ahol szembesítették egykori nyilatkozataival, és beszéltek arról is, milyen nehéz volt eljutnia odáig, hogy a nyilvánosság előtt felvállalja melegségét.

Elmondta, hogy nagyon nehezen jutott el odáig, hogy felismerje, mi zajlik benne.

Olyan budai, katolikus közegben nőttem fel, ahol a homoszexualitás egyszerűen nem volt, nem lehetett opció. Ha tehát fel is vetődött bennem a kósza gondolat, rögtön elhessegettem, megmagyaráztam magamnak, hogy ez nem is az

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, miért vállalta fel a melegségét, azt nyilatkozta: ez egy reakció volt a napokban megszaporodó pletykákra.

A szűkebb baráti köröm és néhány egyházi személy tudta már egy ideje, őket beavattam. Lehet, hogy elmondtam olyanoknak is, akiknek nem kellett volna… Nem volt egyértelmű, mi a helyes ebben a helyzetben, ezért átbeszéltem a témát néhány számomra meghatározó emberrel, ezután döntöttem így. Miután megszületett a döntés, beszéltem a családdal, hogy ne érje őket meglepetésként, aztán napokig írtam a bejegyzést, mielőtt élesítettem

– mondta Hodász András, aki beszélt egy másik okról is, ami a későbbi terveivel is összefüggésben van.

„Szeptembertől tervezek indítani egy YouTube-csatornát, és szerettem volna elkerülni a helyzetet, hogy elindulunk, aztán mondjuk egy hónapra rá kiderül rólam, hogy meleg vagyok. És akkor azon megy a csámcsogás, ahelyett, amilyen tartalmat gyártunk” – jegyezte meg.

Szembesítették azzal, hogy két évvel ezelőtt még elítélően nyilatkozott a homoszexuális kapcsolatokról, és azt mondta, csak a heteroszexuális kapcsolatokban jelenik meg a Szentháromság.

Továbbra is úgy gondolom, hogy a Szentháromság-analógia jó, és hogy az egyház ebben is igazságot fogalmaz meg. A véleményem abban változott csak, hogy most már nem gondolom a meleg párkapcsolatokról, hogy azok ne lehetnének értékes szeretetkapcsolatok. Ezért nem gondolom szégyellnivalónak