Ezeket a vizsgálatokat érdemes beiktatnia egy nőnek 40 éves korától

Tóthné Herbály Judit szakorvos a fiatalabbakat is ellátta jó tanáccsal. Javaslata a 30–39 éves korosztálynak hatféle szűrővizsgálatra vonatkozik – írja az Egészség Kalauz.

Elsőként az általános labor és tüdőszűrő vizsgálatokat említi a szakorvos. Előbbit 1-2 évente érdemes elvégezni, utóbbinál elégnek érzi a 2-5 évi rendszerességet.

Továbbá fontosnak tarja a pajzsmirigy és az anyajegyek kivizsgáltatását is. Kiemelte, a pajzsmirigyproblémák leginkább a nőket érintik, az egészségtelen anyajegyek pedig melanómához is vezethetnek. Természetesen nem szabad kihagyni az éves méhnyakrákszűrést, előnyös, ha ezt HPV-teszttel is kiegészítjük.

Javaslatok a 40–49 éveseknek

Mivel ez az időszak jelenti a változókor kezdetét, ezért a fentebb felsorolt vizsgálatok kibővülnek még néhánnyal. A szakorvos szerint akkor már érdemes évente bevezetni a mammográfiai szűrővizsgálatokat, valamint a tüdőszűréseket is jobb, ha évi rendszerességgel látogatjuk.

Meglátása szerint sok páciens ebben a korban lesz gyakorta szemüveges, ezért ajánlatos 1-2 évente egy szemészeti szűrővizsgálatot is beiktatni. Előnyös lehet a zöldhályog elkerülése céljából is.

Mi a teendő 50 felett?

Átlépve az újabb kerek számot, jó, ha még két vizsgálatot hozzátesz a páciens az eddigi csomaghoz. Az egyik a vastagbélrákszűrés, a másik pedig a csontsűrűségmérés.

Előbbit már korábban is érdemes kivizsgáltatni, ha a családban előfordult a betegség. Egyebekben 5-10 évente elegendő ismételni a kolonoszkópiás vizsgálatot a szakorvos szerint.

A doktornő szerint a csontsűrűségmérés egy kiemelten fontos szűrővizsgálatnak számít a változókorú és annál idősebb nők esetében. Véleménye szerint elég kétévente elvégezni a vizsgálatot, de ha a szakorvos úgy ítéli, akkor érdemes gyakrabban beiktatni kontrollvizsgálatokat.