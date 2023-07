Orbán Viktortól megkérdezték, ki a főnök

Orbán Viktor nem kisebb helyen, mint a TikTok-oldalán jelentkezett be. A feltöltött videóban Tusnádfürdőn látható, amint éppen a járókelők kérdéseit válaszolja meg. A videóból az is kiderült, hogy kedvenc országa Erdélyország, de az is, hogy Szoboszlai Dominik a főnök.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán most először jelentette be, hogy a TikTok-oldala is aktív. A poszt szövegéből a hazai sajtó egy része arra következtet, hogy a miniszterelnök csak most indította el a csatornát, de ez nem így van, ugyanis a profil jóval korábban indult (a legelső videót még tavaly év végén töltötték fel rá).

A miniszterelnök hétfő délután is feltöltött egy videót a TikTokra, amely úgy kezdődik, hogy a fejére egy szalmakalapot tesz, majd abban válaszol meg olyan kérdéseket, mint hogy stoplis cipőben szeret-e játszani a pályán, melyik szerinte a legjobb ország azok közül, ahol már járt, vagy ki a főnök, illetve sör vagy bor?

A válaszokból nagyon sok mindent megtudtunk a miniszterelnökről, ugyanis kiderült, hogy Orbán Viktor stoplisban szereti rúgni a bőrt, Erdélyország a kedvence, Szoboszlai Dominikot tartja a főnöknek, és hogy miként szokott alkoholt inni.

Először sör, hogy ne legyünk szomjasak, utána a bor

– fogalmazott. Emellett azt is elmondta, hogy próbálkozik fenn lenni a TikTokon.

A miniszterelnök Facebook-posztja után a TikTok-fiókján is nőtt a követők száma. A poszt közzététele előtt még nagyjából 14,5 ezer követője volt a videómegosztón, cikkünk írásakor viszont már 18,3 ezer körül járt.

Nagy port kavart a tusványosi beszéd

Mint ismeretes, Orbán Viktor idei beszédéből is kisebb diplomáciai botrány lett. Elsőként a csehek, majd a románok is tiltakoztak a beszéd egy-egy része miatt. Utoljára a szlovákok kérették be a magyar nagykövetet a beszéd egyes részei miatt. Egészen pontosan az verte ki a biztosítékot, hogy a kormányfő Szlovákiáról mint elszakított országrészről beszélt.

„Csehszlovákia (és később Szlovákia) vagy Magyarország egyformán utódállamai Ausztria–Magyarországnak. A mai Magyarországtól ezért semmit nem szakíthattak el. Szlovákia területi integritásának vagy szuverenitásának bármilyen közvetett vagy közvetlen megkérdőjelezése számunkra abszolút elfogadhatatlan” – írta állásfoglalásában a szlovák külügyminisztérium.