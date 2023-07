Tevékeny és eseménydús héten van túl Orbán Viktor. Szerdán Bukarestbe látogatott, ahol találkozott Románia miniszterelnökével, Ion-Marcel Ciolacuval. Nem töltött itt sok időt, délután ugyanis már Tusnádfürdőre utazott.

Csütörtökön még hétvégi beszédét csiszolgatta, pénteken viszont már Sepsiszentgyörgyön volt jelenése. A kormányfő a Sepsi Arénába látogatott, ahol a Sepsi OSK és a Craiova játszott bajnoki mérkőzést magyar idő szerint fél hattól a román labdarúgó-bajnokság élvonalának második fordulójában.

A kormányfő péntek reggel Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt Tusnádfürdőn egyeztetett a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőivel. A miniszterelnök szombat délelőtt, valamivel tíz óra után a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott beszédet, ahol az Európai Uniót kiöregedett bokszbajnokhoz hasonlította, beszélt a Kína és az Egyesült Államok közötti versenyről, az Európa előtt álló vitákról és arról is, hogy mit kell tennie Magyarországnak. Összefoglaló a kormányfő előadásából.

Ezzel azonban még nem ért véget hétvégi programja, szombat este bulizni ment a kormányfő, és Tusványos sztárjaival, az Ismerős Arcok zenekarral is összefutott. A záróbulin Orbán ígéretet tett, hogy jövőre is visszatér, majd rengeteg szelfit készített a „partiarcokkal”. Vasárnap pedig egy záróposztot is közzétett még, amelyből kiderült, hogy egy medvével is találkozott.

Orbán Viktor Facebook-oldalán egy rövid zenés összeállítás jelent meg a hétvége legfontosabb eseményeiről, amelyet az Edda Művek Erdély felé című slágere kísért. Ahogy a dal is mondja:

Erdély felé indultam boldogan

Erdély felé vártak rám oly sokan

Erdély felé annyi minden eszembe jut

Erdély felé a szívem felragyog.