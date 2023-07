Erre költötte a 40 millió forintot a Legyen Ön is milliomos! egyetlen magyar győztese

Cserey Gábor 2006-ban vitte haza a Legyen Ön is milliomos! 40 millió forintos fődíját. Magyarországon máig ő az egyedüli, aki képes volt mind a tizenöt kérdést megválaszolni, és ezzel megnyerni a játékot.

Cserey Gábor máig az egyetlen magyar győztes a Legyen Ön is milliomos! című kvízműsor történetében.

Gábor 2006-ban nyerte meg a 40 millió forintos fődíjat, most az RTL készített vele interjút, amelyben azt kérdezték tőle, mire költötte a nyereményét, valamint az egykori kvízjátékos arról is beszámolt, mennyire változtatta meg az életét a pénzösszeg.

A férfi elmondta, hogy bár a 40 millió forintnak nagyon örült, és sikerült olyanokra költenie, amikre egyébként nem jutott volna, összességében nem változtatta meg az életét.

Ha nyertem volna 300 milliót vagy 3 milliárdot, az nyilvánvalóan megváltoztatja az ember életét. De egy lakástatarozás, nyaralófelújítás, autóvásárlás miben változtat meg? Semmiben tulajdonképpen

– tette hozzá.

A nyereményt a fentieken túl értékpapírokra is költötte, ám ezek jelentős részét elvitte a pénzügyi válság.

Természetesen szóba került Vágó István is, akivel mint mondja, barátok ugyan nem voltak, de kapcsolatban maradtak, és időnként találkoztak is egymással. A kvízprofesszor halála lesújtotta, nem is akarta elhinni, hogy meghalt, fogalmazott az RTL-nek.