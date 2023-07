Tarjányi Péter: Ez az, amit Orbán Viktor nagyon-nagyon elmér

„Erdogan azért jelentette ki egyértelműen, hogy Oroszország visszatér a fekete-tengeri gabonaegyezményhez, mert erről szinte biztosan személyesen egyeztetett Putyin elnökkel” – hangsúlyozta Tarjányi Péter. Állandó szakértőnk arról is beszélt, hogy az orosz fél szándékos piacot befolyásoló akciókat hajt végre, mivel idén nagyon jó lett a gabonatermés, a kereslet pedig magas. Így a kínálati piacot akarja csökkenteni, hogy ezzel felverje az árat, és magát hozza előnyös helyzetbe.

Tarjányi hozzátette, várhatóan a következő hetekben az oroszok nagy erőkkel fogják támadni Odessza kikötőjét, amivel élelmezési válságot tudnak előidézni.

Oroszország akár a megmentő szerepében is tetszeleghet az Afrikában megrendezendő csúcstalálkozókon, hiszen a déli kontinens amúgy is jelentős élelmezési problémáit a háború tovább súlyosbítja, de az oroszok a készleteik segítségével könnyedén meg tudják oldani a felvetődő problémákat – emelte ki a szakember. Tarjányi arról is beszélt, hogy Oroszország az élelmezési válság alakításával a migrációs nyomásra is hatást gyakorol, amivel Európát tartja nyomás alatt folyamatosan.

Tarjányi Péter a háború jelenlegi menete kapcsán kiemelte, hogy bár látványos előrehaladás nincs az ukránok ellentámadásában, több részsikert tudnak felmutatni, mivel csak az elmúlt héten legalább egy tucat orosz lőszerraktárat tudtak megsemmisíteni.

Az nonszensz, hogy Európa képtelen a saját határait megvédeni.

Tarjányi szerint Brüsszel abban nagyot hibázott, hogy az ellenfelek nem nemzetállamokat látnak, hanem a nyugati civilizációt tekintik ellenségnek, amikor támadni kezdenek. A szakember hozzátette, abban egyetért a magyar miniszterelnökkel, hogy az EU döntéshozói nagyon lassan reagálnak a biztonságtechnikai kérdésekre, de véleménye szerint ez sokat fejlődött az elmúlt években.

A szakember hangsúlyozta, Orbán Viktor abban nagyot téved, hogy a Nyugat vezető szerepe már tényszerűen elveszett volna.

A nyugati szellemi tőke és a civilizációs fejlettség ugyanis jelentősen a keleti feltörekvő országok előtt jár. Tarjányi hozzátette, a Nyugat előnye ledolgozható, de nagyon sok mindennek kell még történnie, hogy ez bekövetkezzen.

Abszolút benne van, hogy a következő 10-15 évben fegyveres konfliktus robbanjon ki a Nyugat és Kína között

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)