Új hírolvasója lesz a TV2-nek

Szentpéteri Eszter és Váczi Gergely mellé új képernyős érkezik a Tények Reggel csapatába. A televíziós a kommunikáció szakos tanulmányai után a TV2 Akadémián végzett, és immár tizenhárom éve a szakmában dolgozik.

Varga Attila korábban több csatorna munkatársaként szerkesztői, riporteri és hírolvasói tapasztalatot is szerzett; 2017 óta, hat éve pedig a Tények felelős szerkesztőjeként dolgozik a TV2-nél.

Fontosnak tartom, hogy fiatal kollégáknak is lehetőséget adjak. Attila évek óta bizonyít a Tények felelős szerkesztőjeként, most pedig reflektorfénybe lép és képernyősként, a Tények Reggel műsorvezető csapatának új tagjaként is kipróbálhatja magát