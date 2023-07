Egyházi spiclik jelentettek a magyar Teréz anyáról

– mondta nekem mosolyogva Kádár halála előtt, 1989 július elején Wagner Viktória kiskundorozsmai apáca-védőnő. A magyarországi rendszerváltás idején, amikor sokan a kommunistákkal szerették volna felmosni a padlót, ő a türelmet és a megbocsátást hangsúlyozta. A Védőnéni – ahogy a dorozsmaiak hívták őt – egyedül élt a Negyvennyolcas utcai szegényes, szoba-konyhás lakásában. De nem volt magányos, mert mindig akadt, aki meglátogatta őt vagy kopogtatott az ablakán, hogy csevegjen vele néhány percet. A nyolcvanas évek végén a Fiatal Művészek Stúdiója készített egy portréfilmet róla.

„Meglátogatott nemrégen Balczó András, az olimpiai bajnok. Naponta imádkozom érte és a családjáért” – mesélte büszkén. Viktória néninek volt egy hatalmas fekete füzete, ahová neveket írt fel.

Az „élet könyve” volt ez, mert a nyilvántartott személyekért naponta imádkozott: cigányasszonyokért, gyerekekért, szomszédokért, sőt, kommunista politikusokért is.

A füzetben egy újságból kivágott fotó volt a román diktátorról, Ceausescuról: világosítsd meg őt, Uram! felirattal.

A Kádár-rendszer titkosszolgálata azonban ellenségesen viszonyult az idős apácához. Kikértem az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából Wagner Viktóriára vonatkozó iratokat: a személyi aktája nem volt meg, csak olyan jelentések maradtak fent, amelyek más ügyek kapcsán köthetőek az idős védőnőhöz.

Wagner Viktória hétéves volt, amikor 1914 szeptemberében valaki hátba szúrta az édesapját, aki három község körjegyzője volt a Borsod megyei Parasznyán. Édesanyja rettentő szegénységben nevelte fel hat gyerekét.

1935-ben Szegváron, majd '39-től Szentesen dolgozott. A felekezeti iskolákat látogatta, rendszeresen járt a katolikusokhoz, a reformátusokhoz, az evangélikusokhoz és a zsidókhoz.

Akkor már olyan világ volt, hogy a zsidó iskolába nem tehettem volna be a lábam, a kolléganőim nem is vállalkoztak rá. Én is megkaptam érte a büntetésem, '43-ban visszahelyeztek Szegvárra