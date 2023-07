Kiderült, mennyibe kerültek Orbán Viktor utazásai

Orbán Viktor kormányfő tavaly januártól idén június közepéig 51 hivatalos látogatást tett külföldön, ezek közül 18 alkalommal vette igénybe a Magyar Honvédség által vásárolt Airbus A319-es különgépet – tudta meg az rtl.hu.

Az utazások összesen 502 millió forintba kerültek a Külgazdasági- és Külügyminisztérium adatai szerint. Ebben az összegben benne van a szállás, az utazás és a napi díjak is.

A tárca azonban nem közölte a részletes költségeket, így nem ismert, hogy a kormányfő hol, mennyiért szállt meg. A pontos adatokért megkereste a lap a miniszterelnök sajtósát, de ő nem válaszolt.

Az összesített adatok szerint az 51 út 502 millió forintos költségvetéséből 395 millió forintot fordítottak szállásra, 14 millió forintot napidíjra, míg az útiköltség 93 millió forint volt.

Az összesítésből érdekes, hogy 93 millió forintba kerültek az utazások, ugyanis a miniszterelnök nem egyedül szokott utazni. Általában vele van egy névtelen családtag is. Emellett gyakran utazik vele Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtósa, Rahói Zsuzsanna főtanácsadó, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója, valamint Máté János, a Miniszterelnöki Programiroda vezetője.

Azonban voltak olyan utak, mint az üzbegisztáni, ahová 49 fős delegáció ment Orbán Viktorral, vagy Kairó, ahová összesen 43 fős küldöttséggel utazott.

A költségek bontása azért is lenne izgalmas, mert több alkalommal is kiderült, hogy nem hivatalos utazásokra is használták a különgépet.

Magánhasználatra is jó a gép

A magyar miniszterelnök február 27-én Kairóba utazott, de mielőtt visszatért volna Magyarországra, tett egy kitérőt a honvédségi repülőgép, és Olaszország felé vette az irányt. Később azt mondták, hogy technikai landolást hajtott végre a gép, de ezt többen is cáfolták, mert a technikai landolás egy nem tervezett leszállást jelent.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a miniszterelnök 2021 augusztusában a katolikus törvényhozók 12. alkalommal megrendezett éves találkozóján vett részt, de a gép, amellyel utazott, az oda- és a visszaúton is megállt Horvátországban, ahol azokban a napokban épp a családjával nyaralt a kormányfő.

Korábban a külügyminisztérium elismerte, hogy Orbán Viktor családjával együtt egyszer honvédségi gépen utazott át Horvátországból Rómába, majd a rövid olasz látogatás után vissza is tértek kedvenc nyaralóhelyükre.