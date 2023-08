Megjelent a számítás, ennyi időt töltenek a gyerekek naponta az online térben

A közleményben idézték Kardos Ferencet, az alapítvány ügyvezetőjét, a kiberbiztonsági edukációs A kulcs te vagy! kampány vezetőjét, aki elmondta, kellő odafigyelés hiányában egy-egy rossz döntés akár a családi kasszában is hatalmas veszteségeket okozhat.

A KiberPajzs banki szakértője arra mutatott rá, hogy „a folyamatos online jelenléthez szokott gyerekek hétköznapjait nyáron nem az iskolai Eduroam és az otthoni wifi kiszámítható váltakozása határozza meg, hanem a nagyinál, városi bandázás közben vagy épp a nyári táborokban kell alternatívákat keresniük az internetelérésre. Ez a kényszerű digitális nomád lét pedig vonzza az adatokra leselkedő digitális bűnözőket.”

A szakember a támadási felület minimálisra csökkentése érdekében példaként említette, a nyári szünidőre érdemes megfontolni, hogy a szülők növeljék a gyerekek mobilnet-adatkeretét vagy akár korlátlan csomagot vásároljanak nekik, hogy ne a nyilvános wifire kelljen hagyatkozniuk. Ez pluszteher a családi kasszában, de egyhavi mobilinternet-előfizetés sokszorosát el lehet bukni, ha egy nyilvános wifin keresztül ellopják a gyerek bankkártyaadatait.

Közölte, az USB-csalások ellen jó védekezés lehet, ha a szülők beszereznek egy USB-adatblokkolót.

Ha teljesen biztosra akarunk menni, tegyünk feltöltött külső akkumulátort (power banket) a gyerekek nyári túlélőcsomagjába, így nem szorulnak rá a nyilvános töltőkre

– olvasható az alapítvány közleményében.

Ezen felül a szakértő azt tanácsolja a szülőknek, hogy beszéljenek a gyerekekkel az üzletekben kiállított telefonokról, tabletekről és laptopokról. Fontos, hogy tudják: ha ottfelejtik belépve a fiókjukat, utána bárki szabadon garázdálkodhat a nevükben, sértegetheti az ismerőseiket, pénzt kérhet kölcsön, vagy hozzáférhet további adataikhoz, jelszavaikhoz. Ezzel nemcsak saját magukat sodorhatják veszélybe, hanem a barátaikat, családjukat is.

Mindezek mellett a KiberPajzs banki szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy már gyerekek, kamaszok számára is rengeteg ingyenesen elérhető biztonsági tipp, tananyag, videó van az interneten. Azt kérte a szülőktől: bátorítsák a gyerekeket, hogy nézegessék ezeket és ismerjék meg a digitális környezetet biztonsági szempontból is.

Ha következetesen alkalmazzuk ezt a néhány elővigyázatossági lépést és türelmesen elmagyarázzuk a gyerekeknek, hogy mire kell odafigyelniük, ezek a támadások sikeresen és hatékonyan kivédhetők

– fogalmazott Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője a közleményben.