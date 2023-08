Teljes erővel lecsapott a vihar újabb hulláma az országra

Péntek este Hajdú-Bihart tépázta meg a viharos időjárás, majd Fejér és Tolna vármegyében is felhőszakadással érkezett meg az ítéletidő. Hajnalban Budapesten és környékén, valamint Nógrádban okozott jelentős károkat a vihar. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, a vonatközlekedésben több helyen is fennakadások vannak a kidőlt fák miatt.

Sok riasztást kaptak a tűzoltók Hajdú-Bihar vármegyében péntek este a viharos időjárás miatt, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az erős szél jelentős károkat okozott – tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t.

Debrecenben és Püspökladányban fák és oszlopok dőltek ki, faágak szakadtak le, háztetők rongálódtak meg. Az utcákon hömpölygött az esővíz, pincékbe, garázsokba, néhol udvarokba és lakásokba is betört, mert az árkok és a szennyvízcsatornák nem tudták elnyelni a vizet.

Debrecenben az autóbuszok és a villamosok egy ideig nem tudtak közlekedni az úttestet elborító víz miatt.

A károk felszámolásán Debrecen és más települések tűzoltói is dolgoznak. A Déri múzeumban, amelynek pincéjébe az utcáról tört be a víz, karcagi hivatásos tűzoltók szivattyúztak, mentve az értékeket. A vérellátó állomás helyiségeiben fél méter magasan állt a víz, majd elszivárgott, mire a tűzoltók kiérkeztek.

A vármegye országútjain kidőlt fák és leszaggatott gallyak jelezték a vihar útját. Sáránd és Derecske között a 47-es főútra dőlt ki egy nagy fa, és faágak nehezítették a közlekedést Hajdúszoboszló külterületén, a régi 4-es főúton, valamint a Hajdúszovát és Debrecen közötti úton – ismertette közleményében a katasztrófavédelem.

Fejér és Tolna vármegyében is tarolt a vihar

Dombóváron az árokba hajtott egy autó a heves eső miatt, a város hivatásos tűzoltói szabadították ki a járművet. A Katona József utcában villanyvezetéket szakított le egy kidőlt fa, a Madách utcában kerítésre dőlt fenyőfát kellett eltávolítani.

Fakidőlések miatt kértek segítséget Regöly, Simontornya, Rétszilas, Cece, Sáregres, Döbrököz és Szabadegyháza településről is. Nagylókon, a Belátó utcában beszakadt egy ház teteje, és ledőlt a kémény, több utcában pedig villanyoszlop, illetve fák dőltek ki. A Sárosdot és Hantost összekötő utat le kellett zárni, mert eltorlaszolta egy fa.

Velence és Pusztaszabolcs között szintén több fa kidőlt az útra, Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában egy háztetőt is megrongált a vihar.

Hajnalban Budapest volt soron

Szombaton, kora hajnalban érte el Pest vármegyét a délnyugat felől érkező kiterjedt zivataros rendszer, a tűzoltókhoz csak Budapestről másfél óra alatt több mint hatszázhatvan bejelentés érkezett, túlnyomórészt a pesti oldalról.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosban pincékbe, garázsokba, alagsori lakásokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához, kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához kértek segítséget az egységektől. A XI. kerületben, a Lapu utcában az M1-M7-es aluljárójában felgyülemlett vízben elakadt egy személygépjármű, a X. kerületi Dreher Antal úton pedig négy személyautó és egy kisteherautó futott villamos sínre a vízben. Sok helyről érkezett automatikus tűzjelző riasztása.

A Pest körüli településekről több mint százhatvan bejelentés futott be vízkárok és fakidőlések miatt, leginkább Szigetszentmiklósról, Gyálról, Nagytarcsáról, Kistarcsáról, Csömörről, Kerepesről és Gödöllőről.

Szigetszentmiklóson jelentős a vízkár: garázsokba, házakba, pincékbe ömlik a felgyülemlett esővíz; a Losonczi utcában és a Csepeli úton kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, míg a Rekettye utcában egy árokba borult személyautót kellett kivontatniuk a tűzoltóknak. Gödöllőn a 3-as főút Szabadság úti szakaszán fák dőltek az úttestre, míg a Tisza utcában fenyőfa dőlt egy családi házra, és beszakította a tetőt.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint több mint ezer bejelentés érkezett a műveletirányítási ügyeletre szombat reggelig.

Főleg kidőlt fák, leszakadó vezetékek, megsérült épületek és vízszivattyúzások miatt kértek tűzoltói segítséget.

A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások - írták.

Folyamatosan dolgoznak a fővárosi tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a Budapest Mentőszervezet a viharkárok elhárításán - tették hozzá.

Akadozik a vonatközlekedés

Budapesten több elővárosi vasútvonalon nem vagy csak korlátozottan lehetséges a vonatközlekedés – közölte a Mávinform szombaton hajnalban.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben arról tájékoztatnak, hogy szombat kora hajnaltól jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Hatvan, a Budapest–Veresegyház–Vác, a Budapest–Cegléd vonalon.

A forgalom szervezése folyamatban van, a közlekedésről később részletes tájékoztatást adnak.

Szünetel a vonatközlekedés Magyarnándor és Nógrádkövesd, Balassagyarmat és Drégelypalánk között is, miután szombat hajnalban elérte Nógrád megyét is a délnyugat felől érkező, kiterjedt zivataros rendszer, károkat okozva.

Magyarnándor és Nógrádkövesd között fa dőlt a vasúti pályára, a Balassagyarmatról Aszódra 3:49-kor elindult személyvonat a fának ütközött. A Balassagyarmat–Aszód vonalon jelentős késésekkel kell számolni.

Balassagyarmat és Drégelypalánk között sem közlekednek a vonatok a sínekre dőlt fa miatt. A kidőlt fának nekiütközött a Balassagyarmatról Vácra 3:22-kor elindult személyvonat. A MÁV-START pótlóbuszt rendelt az utasok elszállításához, várhatóan 5:30-ra tudnak forgalomba állni. A Balassagyarmat–Vác vonalon jelentős késések várhatók.

Aszód és Galgamácsa között sincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték.

Szombat kora hajnaltól jelentős késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Hatvan, a Budapest-Veresegyház-Vác, a Budapest-Cegléd vonalon:

Maglód és Rákoshegy állomások között felsővezetéki zárlat akadályozza a vonatközlekedést. Maglód állomáson nem működik a biztosítóberendezés, itt sem közlekedhetnek a vonatok. Az utasokat pótlóbusz szállítja Mende és Rákos között.

Aszód és Galgamácsa között nincs vonatközlekedés, a vasúti pályára dőlt fa miatt leszakadt a felsővezeték. Ferencváros és Kőbánya-Kispest között mindkét vágányon felsővezetéki hiba van, a vonatok nem közlekednek. Ez a székesfehérvári G43-as vonatoknál okozhat kimaradást, késést.

Kőbánya-felső és Rákos között mindkét vágányon fadőlés miatt szünetel a vonatközlekedés. A Budapest-Hatvan-Miskolc, illetve a Budapest-Újszász-Szolnok vonal vasúti közlekedésében okoz késéseket, járatkimaradásokat.

Pestszentlőrinc és Vecsés között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, felsővezetéki zárlat miatt. A Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vonatok, továbbá a szegedi és a nyíregyházi távolsági, InterCity és InterRégió vonatok hosszabb menetidővel közlekednek.

Pestszentimre-felső és Kispest állomás között nem közlekedhetnek a vonatok a vasúti pályára dőlt villanyoszlop miatt. A Budapest-Lajosmizse vonalon megnő az eljutási idő.

A Keleti pályaudvar és Ferencváros között fadőlés miatt a felsővezetékben nincs áram, a győri és a pécsi távolsági vonatok hosszabb menetidővel közlekednek.

Iszapátfolyás miatt késésekre kell számítani a Budapest-Vác-Szob vonalon. Nagymaros és Szob között a dömösi megállóhelynél a heves esőzés következtében csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Budapest-Vác-Szob vonalon 20-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje

Piros riasztás is jöhet

Az éjszakai zivatarok döntő része észak felé elhagyja térségünket, azonban a déli órákig még kisebb számban előfordulhat zivatartevékenység – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Késő délutántól a Dunától keletre egyre nagyobb területen alakulhatnak ki – délről észak, északkelet felé haladó – zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az esti órákban. A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60–90 km/h), jégeső (1–3 cm) és felhőszakadás (ált. 20–50 mm) kísérheti. A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90–110 km/h) és nagyobb méretű jég (~3–5, akár >5 cm) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt >50–70 mm), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a késő délutáni óráktól. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik.

Lehetnek olyan területek, ahol a havi csapadékmennyiségnél (~60 mm) is több hullhat 24 óra alatt. A meteorológiai szolgálat figyelmeztet, hogy a legmagasabb szintű, piros fokozatnak megfelelő zivatarok is kialakulhatnak.

