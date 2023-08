Az alföldi vármegyékben is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat hétfőtől. A Nébih közleménye szerint ugyanis az elmúlt 24 óra csapadékos időjárása miatt megszűnt a fokozott tűzveszély – írja az MTI.

Az alábbi vármegyékben vonták vissza a tilalmat:

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Hajdú-Bihar,

Szabolcs-Szatmár-Bereg.

„A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdészeti hatóságának és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szakmai állásfoglalása szerint az erdő avarszintjét is átnedvesítő mennyiségű csapadék elérte az alföldi vármegyéket is. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék következtében csökkent a tűzkockázat, valamint átnedvesedett az 1 és 10 órás holt biomassza” – írták a közleményben.

A hatóság azt is hozzátette, hogy az érintett vármegyékben jelenleg is csapadékos az időjárás, és a hidegfront miatt további csapadék, valamint csökkenő hőmérséklet is várható, ami a levegő nedvességét, és így a holt biomassza nedvességét is növeli.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy erdőterületeken továbbra is kizárólag a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, de erdőn kívül is fokozott figyelemmel kell eljárni.

Felhívták a figyelmet, hogy a tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni, valamint távozáskor gondoskodni kell a biztonságos eloltásáról is.