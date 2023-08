Világhírű színészek forgatnak egy magyar településen, de a helyiek nem rajonganak ezért

Kiakadtak a selypiek, miután világsztárokkal forgatnak filmet a volt helyi cukorgyár épületében. A Sakál napja című sorozat forgatása alapvetően Budapesten zajlik, azonban néhány jelenetet Selypen vesznek fel. Az előkészületek nagy zajjal járnak, valamint a város több pontját is lezárták.

Mint korábban megírtuk, Magyarországon forgatják a Sakál napja című Frederick Forsyth-regényből készült sorozatot, amelyben Eddie Redmayne Oscar-díjas brit színész alakítja a címszereplő Sakált, aki a könyv szerint a francia elnök ellen tervez merényletet.

A forgatás korábban Budapesten zajlott, azonban egyes jelenteket a volt selypi cukorgyár épületében vesznek fel. A Heves vármegyei hírportál szerint azonban

a helyiek nem örülnek a filmforgatásnak, ugyanis az előkészületek nagy zajjal és forgalomkorlátozással is járnak.

Lőrinci település hivatalos honlapján közölték, hogy a forgatás miatt Lőrinci-Selypnél több parkolóhelyet is lezárnak majd, valamint nagyjából 10 perces időtartamokra a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is korlátozzák. Egyes értesülések szerint a helyi üzletvezetők egy részét arra kérték, ideiglenesen zárja be boltját. Több selypi lakos pedig arra panaszkodott, hogy éjszaka motorzúgásra és gumicsikorgásra ébred.

Egyelőre nem tudni, hogy a stáb meddig tartózkodik a városban, azonban a tervek szerint keddre véget értek az előkészületek és csütörtökön elindul a forgatás. A sorozatot a ShowTime vetíti majd.