A Széchenyi fürdőt is komoly kár érte a viharokban

Szinte valamennyi fővárosi strandot és fürdőt érintette a szombati vihar, de a csepeli strand kivételével, ha az időjárás is engedi, már valamennyi fürdőhelyet használhatják a budapestiek.

Ahogy azt korábban megírtuk, a péntek éjjeli, a fővárosban és az agglomerációban keletkezett, armageddonhoz hasonló viharkárt követően a tűzoltók után hétfőtől a biztosítók veszik át a szerepet – várhatóan többmilliárdos nagyságrendben érkeznek majd kárbejelentések a társaságokhoz még akkor is, ha a mostani heves zivatar ezúttal nem párosult tetőket megbontó heves széllökésekkel.

Ehhez szombaton megjött a szél is, újabb, komoly károkat okozva. A biztosítók megerősített kárrendezéssel kezdik a hetet, de sokakat meglephet, hogy elutasítják kárigényüket. Ebben a cikkünkben összeszedtük, mire érdemes figyelni.

A vihar pedig a budapesti fürdőket sem kímélte. Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban beszélt erről.

Két helyen okozott jelentősebb károkat az időjárás. Pesterzsébeten nagyon erős viharzóna volt, aminek következtében befolyt a pénztárakba és a gépházakba is a víz. A gépészeknek folyamatosan szivattyúzniuk kellett a vizet ki a gépházakból. Emellett megsérültek a külterületi, nyitott részek, mivel a füves területek több helyen nem tudták elszívni a lezúduló iszonyatos mennyiségű csapadékot. Az így keletkezett károk helyreállításán a cég kertészei folyamatosan dolgoznak

– mondta.

Az is kiderült a beszélgetésből, hogy a Széchenyi fürdőben is komoly károk keletkeztek. Az egyik irodában például a mennyezet szakadt le a sok víz miatt, de a stukkó is ment vele.

A bejárati ajtók alatt ömlött befelé a víz a fürdőbe, de a dolgozók hamar észbe kaptak, így a hajnali órákra sikerült mindent helyreállítani, ami a vendégek fogadásához szükséges volt.

Még zajlik a károk felmérése az összes fürdőben, ezeket majd összesítve küldik a biztosítónak.