Így él most a három éve megözvegyült férfi

2020.július 31-én Kelenföldön vetett véget életének egy férfi, amikor kiugrott a 14. emeletről. Azonban nem csak ő vesztette életét aznap, mivel egy kétgyermekes édesanyát is magával vitt a halálba, ugyanis rázuhant. Két kisgyermeke is a nővel volt, nekik nem esett bántódásuk. Az özvegy férfi a mai napig gyászolja feleségét.

Erzsébet maga előtt tolta babakocsiban az akkor hat hónapos kislányát Boglárkát, és mellette volt még akkor három és fél éves kisfia Márton is. Amikor a tragédia történt, Bronz Gábor a nő férje és a gyerekek apja még a házban tartózkodott, de hallotta a puffanást és egy zsigeri rossz érzés kerítette hatalmába – írja az RTL.

Az immár három éve özvegy édesapa elmondta, kislánya óvodába, kisfia pedig iskolába megy szeptembertől.

A kislányom esetében nincs miért aggódnom, mert egy bölcsődei barátnőjével kezdi majd meg az óvodát. Bízom benne,hogy Márton iskolakezdésével sem lesz gond, tudom, hogy okos fiú

– fogalmazott.

Hozzátette, a gyerekek közül kisfia az, aki még néha emlegeti édesanyját, hiszen kislánya még csecsemő volt a tragédiakor. A férfi is kezd megbékélni a helyzettel, de sokat gondol Erzsébetre. Úgy gondolja már egy párkapcsolatra is készen állhat, egy társkereső oldalra is regisztrált.

A férfi, felesége halálakor nyilatkozott az eseményekről, amit itt tudnak megtekinteni: